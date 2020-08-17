Вклад волонтеров МСБ в "Год волонтеров" в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Шесть молодых людей, которые были волонтерами МСБ, в год волонтеров приняты на работу в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, к настоящему времени в волонтерской деятельности Агентства и его отделов приняли участие 175 молодых людей. Группа молодых людей, которые стали волонтерами МСБ при поддержке и координации Агентства были приняты на работу в различные государственные и частные учреждения, а семь волонтеров - в само Агентство.

За прошедший период 2020 года по инициативе и с участием волонтеров МСБ в Баку и регионах страны были реализованы различные социальные акции, просветительские мероприятия и проекты.

Чтобы внести свой вклад в "Год волонтеров" при поддержке Агентства, были напечатаны и бесплатно распространены среди волонтеров и молодежи 13 тысяч экземпляров "Справочник волонтера". Чтобы книга стала доступнее для молодежи, волонтеров и специалистов, работающих в этой сфере, а также в целях представления широкой аудитории книга была размещена в электронной версии в разделе "Электронные книги" Президентской библиотеки.

В Агентстве отметили, что с 2018 года структурой реализуется Программа "Волонтеры МСБ" с целью повышения уровня знаний и навыков молодых людей, расширения их мировоззрения перед началом профессиональной деятельности, а также для поддержки предпринимателей . Молодые люди, желающие присоединиться к программе и стать волонтерами Агентства, могут зарегистрироваться в разделе "Стань волонтером малого и среднего бизнеса" на сайте Агентства, а также получить подробную информацию о программе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)