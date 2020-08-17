В Азербайджане выявлены нарушения санитарно-гигиенических правил в более чем 100 объектах предпринимательства - минэкономики
БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана продолжает контрольные меры в связи с соблюдением правил и требований режима карантина.
Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, мониторинги были проведены в 1075 объектах предпринимательства в Бинагадинском, Наримановском, Сабунчинском, Ясамальском, Низаминском, Насиминском, Хатаинском, Хазарском, Гарадагском, Сабаильском районах столицы.
В 106 из них выявлены нарушения противоэпидемического режима, санитарно-гигиенических правил. В отношении допустивших нарушения налогоплательщиков были приняты меры, предусмотренные Кодексом об административных проступках.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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