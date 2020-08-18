В Азербайджане продлены сроки регистрации исков кредиторов 4 закрывшихся банков

БАКУ /Trend/ - Фонд страхования вкладов, ликвидатор находящихся в процессе ликвидации по соответствующим решениям Административной коллегии Бакинского апелляционного суда Amrahbank, AGbank, NBCBank и Atabank, на 30 дней продлил сроки регистрации исков кредиторов.

Как сообщили Trend в Фонде, для регистрации исков кредиторы должны представить документы и следующую информацию, подтверждающие правовое основание их требований:

- наименование и адрес кредитора;

- суммы процентов и других сборов, включенных в основную сумму иска;

- сведения о залоге (ипотеке) или гарантии обеспечения иска.

Кредиторы могут обращаться по каждому банку по соответствующему адресу:

- по ОАО "Amrahbank" - город Баку, проспект Ходжалы, 36 А, головной офис находящегося в процессе ликвидации банка; контактный телефон для дополнительной информации: (+99412) 480-28-39;

- по ОАО "NBCBank" - город Баку, Наримановский район, улица Музаффара Нариманова, 2054, головной офис находящегося в процессе ликвидации банка; контактный телефон для дополнительной информации - 932;

- по ОАО "Atabank" - город Баку, ул. Шамси Бадалбейли, 102, головной офис находящегося в процессе ликвидации банка; контактный телефон для дополнительной информации: (+99412) 497-87-00; "горячая линия" - 136;

- по ОАО "AGBank" - город Баку, ул. Джалила Мамедгулузаде, 102А, головной офис находящегося в процессе ликвидации банка; контактный телефон для дополнительной информации: 497-50-17 (внутренний1010); "горячая линия" - 135.

В Фонде отметили, что регистрация исков кредиторов будет продолжаться до 14 сентября 2020 года.

(Текст: Турал Гараджаев)