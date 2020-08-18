В Азербайджане прошел аукцион по приватизации

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возобновлены приостановленные из-за пандемии коронавируса (COVID-19) аукционы по приватизации. Очередной аукцион был организован Государственной службой по вопросам имущества при министерстве экономики 18 августа. На аукционе были приватизированы 14 объектов госимущества. Это предприятия в Баку, Балакенском, Уджарском, Нефтчалинском, Масаллинском районах.

Как сообщили во вторник Trend в Госслужбе, желающие участвовать в аукционе могут не только разместить электронный заказ на выбранное госимущество, но и присоединиться к аукционам в режиме онлайн. Заинтересованные в процессе могут прибыть в Пространство оказания имущественных услуг в день аукциона и наблюдать за ним без регистрации посредством электронных ресурсов.

Желающие участвовать в аукционах могут зайти на официальный сайт Сервиса (emlak.gov.az) или Портал приватизации (privatization.az), зарегистрироваться, и оплатив в качестве задатка сумму в размере 10 процентов от стоимости объекта, получить статус заказчика. В день аукциона любой желающий может присоединиться к онлайн-приватизации, выбрав раздел «Электронный аукцион» на Портале электронных услуг (http://emlak.gov.az/

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)