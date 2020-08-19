В Азербайджане продолжает мониторинг агросадов на открытых лесных участках (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане проводится мониторинг агросадов, созданных на открытых лесных участках в целях эффективного использования потенциала открытых участков лесного фонда.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве экологии и природных ресурсов, замминистра Вугар Керимов осмотрел агросады, созданные на открытых участках лесного фонда площадью 185 гектаров на территории Лянкяранского, Джалилабадского, Астаринского районов, а также ознакомился с проделанной работой.

Результаты мониторинга, проведенного с участием заместителя министра, показали, что при создании агросадов соблюдались все агротехнические правила и требования рационального использования лесных земель.

Мониторинги в целях оценки состояния агросадов продолжаются и в других регионах.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)