В Азербайджане выявлены нарушения требований санитарной гигиены в 107 объектах
БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана продолжает контрольные мероприятия в связи с соблюдением правил и требований режима карантина.
Как сообщили во вторник Trend в министерстве, мониторинги были проведены в 1137 объектах предпринимательства в Хазарском, Наримановском, Сураханском, Сабунчинском, Гарадагском, Бинагадинском, Низаминском, Насиминском, Ясамальском, Хатаинском, Сабаильском районах Баку.
В 107 из них выявлены нарушения противоэпидемического режима, санитарно-гигиенических правил. В отношении допустивших нарушения налогоплательщиков были приняты меры, предусмотренные Кодексом об административных проступках.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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