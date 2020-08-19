Микаил Джаббаров встретился с иранским коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и министром по экономическим вопросам и финансам Ирана Фархадом Дежпасандом состоялась встреча в формате видеоконференции.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, в ходе встречи обсуждались текущее состояние отношений между двумя странами, перспективы развития сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев)