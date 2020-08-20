Госкомтаможни Азербайджана о важности подготовки инструкций для портов по перевозке товаров

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного таможенного комитета, генерал-полковник таможенной службы Сафар Мехтиев принял участие в заседании Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации (ВТО) в формате видеоконференции, в качестве заместителя председателя ВТО по европейскому региону.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, Мехтиев предложил в первую очередь провести встречи на региональном уровне и обсудить достигнутые в рамках Совета результаты, отметив важность изменения процедурных правил, связанных с деятельностью организации. Глава Таможенной службы Азербайджана затронул и вопросы безопасности, отметив что ВТО в этом направлении выступает со специальным заявлением. Он также подчеркнул важность подготовки инструкций для портов и действующих в них таможенных структур, связанных с перевозкой и хранением товаров.

Генеральный секретарь ВТО Кунио Микурия проинформировал о текущей ситуации, а также о новшествах в деятельности организации, коснулся вопросов, связанных с поправками к бюджетной и гармонизированной системе, которые обсуждались на заседании Совета 25 июня этого года и подчеркнул важность регулирования деятельности организации на основе рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения в связи с пандемией коронавируса (COVID-19). Он также отметил, что в настоящее время ВТО успешно работает в онлайн-формате.

Говоря о взрыве в Бейруте, генсек организации отметил необходимость уделять особое внимания вопросам безопасности и повышения существующих стандартов в этом направлении. Было также отмечено, что деятельность организации должна быть адаптирована к условиям пандемии.

Временно исполняющий обязанности председателя Совета таможенного сотрудничества Ахмед Аль Халифа отметил, что за текущий период все заместители председателя справились со своими обязанностями и выразил благодарность за плодотворную деятельность. Ахмед Аль Халифа также рассказал об улучшении структуры управления и финансовых вопросах. На видеоконференции также были обсуждены вопросы, связанные с заседанием Совета в декабре этого года и предстоящими выборами в соответствующие структуры.

Заместитель председателя Организации по европейскому региону Сафар Мехтиев рассказал о значении нынешнего заседания в формате видеоконференции и отметил, что наряду с обсуждаемыми вопросами поддерживает проведение выборов в Верховный орган Совета в декабре текущего года.

В конце обсуждений было решено, что деятельность структуры пока продолжается в виртуальном формате, а в будущем будет формироваться в соответствии с реальными условиями.



Напомним, что в заседании приняли участие Генеральный секретарь ВТО Кунио Микурия, временно исполняющий обязанности председателя совета Ахмед Аль Халифа и заместители председателя совета по пяти регионам ВТО.



(Автор: Эльдар Джанашвили)