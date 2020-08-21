Госслужба Азербайджана обратилась к организациям, закупающим товары за счет госсредств

Экономика 21 августа 2020 18:12 (UTC+04:00)
Госслужба Азербайджана обратилась к организациям, закупающим товары за счет госсредств

БАКУ /Trend/ - В результате несоответствий, выявленных Государственной службой по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики при анализе документов, которые были получены от закупающих организаций, возникла необходимость пересоставления окончательных протоколов закупок или отмены результатов закупок в целом.

Как сообщили в пятницу Trend в Госслужбе, такие случаи приводят к потере времени и задержкам в своевременной реализации инвестиционных проектов, необходимых для экономики страны.

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком доводит до сведения закупающих организаций, что в процессе организации и проведения государственных закупок в соответствии с требованиями законодательства, а также подготовки итоговых протоколов по результатам государственных закупок, следует уделить особое внимание ряду вопросов.

План закупок по предмету закупок должен быть своевременно размещен на едином интернет-портале государственных закупок (https://etender.gov.az). Тендерная комиссия должна быть сформирована в установленные законодательством сроки, контролировать подготовку объявления о тендере и пакет условий тендера в соответствии с законодательством, своевременно утверждать комплект условий. Предмет закупки, приведенный в объявлении о тендере и итоговых протоколах, должен быть указан корректно, объявления о тендерах должны быть опубликованы в официальных государственных газетах и ​​на едином интернет-портале государственных закупок в количестве и в сроки, установленные законодательством.

Также при определении размера платы за участие в тендере должны соблюдаться установленные законодательством лимиты, общая сумма платы за участие должна соответствовать количеству товароотправителей (подрядчиков), получивших пакет основных условий конкурса. Имена, юридические адреса и банковские реквизиты отправителей (подрядчиков), участвующих в процессе закупки, должны быть правильно указаны в окончательных протоколах. Cледует обратить особое внимание на то, зарегистрированы ли они по одному и тому же адресу или нет, а также являются ли их учредители и законные представители одним и тем же лицом или нет.

Отправители (подрядчики) должны представить заявки и документы, необходимые для участия в тендере, закупающей организации в срок, установленный законодательством, их категории (микро, малая, средняя или большая) должны быть правильно указаны в итоговом протоколе. Особое внимание следует уделить вопросу уступок в пользу товароотправителей (подрядчиков), предлагающих местные товары (работы и услуги).

Тендерная комиссия должна оценивать тендерные предложения, полученные от товароотправителей (подрядчиков), в соответствии с законодательством.

Необоснованное изменение объявления и пакета основных условий тендера после его объявления не допускается. Таким образом, информация, объявленная при вскрытии тендерных предложений, должна быть надлежащим образом отражена в итоговом протоколе тендерной комиссии. Тендерное предложение и сумма гарантий по тендерному предложению должны быть рассчитаны правильно, срок действия предложения должен соответствовать требованиям законодательства. Сумма гарантий по тендерному предложению, исполнению контракта (если требуется) и авансовому платежу (если таковая предусмотрена) должна быть зафиксирована в итоговых протоколах в соответствии с требованиями законодательства. Следует контролировать исключение из тендера грузоотправителей (подрядчиков), не отвечающих требованиям. Кроме того, критерии оценки тендерных предложений должны соответствовать критериям, указанным в объявлении тендера, и применяться в соответствии с законодательством.

Информация о жалобах, полученных закупающей организацией в связи с тендером, должна быть отражена в заключительном протоколе, и он должен быть подписан всеми членами тендерной комиссии. Протокол тендерной комиссии, составленный в соответствии с утвержденной постановлением Кабинета министров Азербайджана от второго августа 2002 года формой, должен быть представлен Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики в течение трех банковских дней со дня подписания протокола всеми членами тендерной комиссии. В предусмотренных законодательством случаях решения тендерной комиссии утверждаются соответствующим органом исполнительной власти.

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком сообщает, что закупающие организации должны осуществлять государственные закупки в соответствии с действующим законодательством и строго следить за соблюдением правил.

(Текст: Турал Гараджаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Баку подорожали коммерческие объекты
В Баку подорожали коммерческие объекты
В Баку подешевело вторичное жилье
В Баку подешевело вторичное жилье
Увеличилось долевое участие Казахстана в общем экспорте Азербайджана
Увеличилось долевое участие Казахстана в общем экспорте Азербайджана
Loading Bars
Лента новостей
Госслужба Азербайджана обратилась к организациям, закупающим товары за счет госсредств Экономика 18:12
В случае роста числа больных COVID-19 возможны проблемы с госпитализацией других пациентов - TƏBİB Общество 17:53
Нефтегазовые компании Казахстана приняли оперативные меры в борьбе с пандемией COVID-19 Энергетика 17:47
Смертность среди зараженных коронавирусом в Азербайджане ниже, чем в других странах Общество 17:44
Заведующий реанимационным отделением клиники Азербайджанского медуниверситета о второй волне коронавируса Общество 17:39
Завершены сварочные работы на более чем 20 км интерконнектора Греция-Болгария Энергетика 17:39
В Баку подорожали коммерческие объекты Бизнес 17:36
В Баку подешевело вторичное жилье Бизнес 17:32
В Азербайджане создается информационная система "Обращение ASAN" - распоряжение Политика 17:31
МСОП об объектах Туркменистана, которые могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Туркменистан 17:31
Microsoft: Грузия превращает цифровое обучение в реальность Грузия 17:27
В Азербайджане до 15 тысяч медработников борются с коронавирусом Общество 17:23
Производство и доставка труб для IGB завершится через несколько месяцев Энергетика 17:22
Узбекско-корейское СП продлевает тендер на проведение поверки уровнемеров Тендеры 17:14
Азербайджанские танцы на фестивале фольклора "Горцы" (ФОТО) Культура 17:08
В Азербайджане за последние сутки выявлено 162 случая инфицирования коронавирусом, вылечился 171 человек Общество 17:06
Оперативный штаб при Кабинете министров провел брифинг Общество 17:02
Saudi Aramco прекращает участие в СП по строительству НПЗ в Китае Арабские страны 16:47
Итоги валютных торгов в Израиле: курсы доллара и евро возросли Израиль 16:47
Увеличилось долевое участие Казахстана в общем экспорте Азербайджана Бизнес 16:41
В Институте истории издана новая книга по истории переселения армян на земли Северного Азербайджана (ФОТО) Политика 16:39
В болгарской прессе опубликована статья о том, как опозорился Пашинян в телеэфире ВВС Политика 16:36
Туркменистан развивает сотрудничество с международными транспортными компаниями Транспорт 16:31
Трое выпускников были удалены с экзамена за наличие мобильных телефонов Общество 16:31
Турция обнаружила 320 млрд кубометров натурального газа в Черном море – Эрдоган Турция 16:19
Долевое участие Беларуси в общем экспорте Азербайджана увеличилось Бизнес 16:14
ЦБ Азербайджана проведет аукцион на торговой площадке Bloomberg Финансы 16:04
Узбекистан и Россия обсудят восстановление пассажирского ж/д сообщения Узбекистан 16:03
Yelo Bank продолжает безвозмездно поддерживать социально уязвимые группы населения в создании своего бизнеса (ФОТО) Экономика 16:02
Растут контейнерные грузоперевозки Азербайджанскими железными дорогами в страны Европы Транспорт 15:54
В Азербайджане завершается регистрация для участия в экзаменах по способностям Общество 15:44
В Казахстане на развитие автодорог планируют потратить свыше 140 млрд тенге Казахстан 15:29
Завтра в Баку ожидается сильный ветер Общество 15:21
На сегодня мы не проводим серологическое тестирование всех желающих - TƏBİB Общество 15:19
Туркменистан и Россия наладят регулярное паромное сообщение между портами Транспорт 15:17
В Грузии выявлены новые инфицированные коронавирусом Грузия 15:12
В Азербайджане создается объединенная компания по аграрному страхованию Финансы 15:10
Иран за семь месяцев 2020 года значительно сократил импорт кожаных изделий из Турции Бизнес 15:06
Дочь Айгюн Кязымовой записала дуэт с победителем O Ses Türkiye (АУДИО) Звёздный мир 15:04
Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха о лицемерии Еревана в отношении процесса урегулирования Политика 14:56
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Болгарии Европа 14:52
В Азербайджане завершилась регистрация для приема в лицеи Общество 14:37
В период пандемии 80% азербайджанских музеев работали в режиме онлайн Общество 14:36
В Азербайджане газифицируются дома ветеранов войны (ФОТО) Общество 14:33
Массовые мероприятия могут перечеркнуть успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом — депутат Общество 14:32
Туркменистан импортировал из России скот на крупную сумму Бизнес 14:08
В ЕС полагают, что Евросоюз и Великобритания не смогут заключить соглашение по Brexit Европа 14:06
В Азербайджане стартовал прием заявлений в электронной форме в связи с итогами выпускных экзаменов Общество 13:56
Доходы госбюджета Азербайджана выросли Финансы 13:56
Посольство Азербайджана подготовило поздравительный видеоролик по случаю 29-летия независимости Украины (ВИДЕО) Политика 13:54
Президент Ильхам Алиев: Строительство электростанции «Гобу» - очень важный шаг в укреплении нашего энергетического потенциала Политика 13:52
Экспорт растительного масла из России в Туркменистан вырос более чем в 8 раз Бизнес 13:41
На строительном рынке Туркменистана растет спрос на турецкий цемент Турция 13:33
В Китае шесть человек погибли из-за схода оползня Другие страны 13:33
В Азербайджане в рамках конкурса по трудоустройству учителей сдают экзамен почти 3 тыс. кандидатов Общество 13:29
Полиция в Баку в рамках особого режима карантина усилила контроль в местах проведения вступительных экзаменов (ФОТО) Общество 13:21
Сократились транспортные операции через аэропорт в турецкой провинции Диярбакир Турция 13:17
С начало года из Бельгии через порты Турции транспортировано свыше 6 млн тонн грузов Турция 13:14
Граждане Узбекистана охотно приобретают недвижимость в Турции Турция 13:11
Турция в период пандемии сократила экспорт стали в Казахстан Турция 13:06
Депутаты Азербайджана и Украины обсудили расширение связей между двумя странами (ФОТО) Политика 13:02
Туркменистан увеличил импорт фруктов из стран ЕАЭС Бизнес 12:49
Размер госдолга Великобритании в июле впервые превысил £2 трлн Европа 12:43
В Эстонии отметили 80-летний юбилей азербайджанского художника (ФОТО) Культура 12:40
BP работает над документом ESIA для первой скважины на мелководье вокруг Абшеронского полуострова Энергетика 12:31
Туркменистан и Татарстан рассмотрели перспективы сотрудничества в ряде сфер Бизнес 12:27
Европейская тройка не поддерживают планы США о восстановлении антииранских санкций Ядерная программа 12:24
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством 330/220/110-киловольтной электроподстанции «Гобу» (ФОТО) Политика 12:23
Выросла численность населения Азербайджана Общество 12:18
Казахстан намерен сократить импорт обрабатывающей промышленности на 20% Казахстан 12:17
Turkish Airlines начинает полеты из Тбилиси с конца августа Грузия 12:14
Сколько азербайджанских компаний было зарегистрировано в Турции в январе-июле 2020 года? Турция 12:13
В России за сутки выявили 4 870 случаев заражения коронавирусом Россия 12:01
Запущен единый республиканский Центр обработки данных автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии Узбекистан 11:52
Цена на азербайджанскую нефть продолжает падать Финансы 11:47
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 11:46
Евгений Сова назначен руководителем парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан (ФОТО) Другие страны 11:39
Туркменистан увеличил производство цемента Бизнес 11:35
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно Финансы 11:05
В Азербайджане увеличилось потребление природного газа населением Энергетика 11:04
Курс евро растет по отношению к манату Бизнес 10:47
В Ливане ввели режим ограничений из-за роста числа инфицированных Арабские страны 10:45
В январе-июле Иран сократил импорт цемента из Турции Турция 10:44
Число пострадавших из-за утечки газа в Индии достигло 20 Другие страны 10:33
Туркменистан начал экспорт полипропилена в Китай через Казахстан Энергетика 10:29
Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до пяти США 10:15
Wildberries построит в Казахстане крупные логистические центры Казахстан 10:00
"Сердце Сараево" для азербайджанца - Руфат Гасанов назван лучшим режиссером (ВИДЕО/ФОТО) Культура 09:55
На выходные в Баку приостанавливается функционирование регулярных и экспресс-автобусов Общество 09:50
В Азербайджане в период пандемии вырос спрос на велосипеды (ФОТО) Общество 09:44
Азербайджан повышает конкурентоспособность нафталановой нефти Энергетика 09:37
Завершение строительства новой дороги в направлении Хыналыга ожидается в 2021 году Общество 09:34
Инспекция труда в Грузии сможет закрывать объекты Грузия 09:30
В Азербайджане около 37 процентов учителей из-за возраста входят в группу риска инфицирования коронавирусом COVİD-19 Общество 09:26
В Азербайджане около 17 тыс. абитуриентов сегодня сдадут приемный экзамен Общество 09:14
Индия запросила данные о российской вакцине от коронавируса Другие страны 09:09
ИМЕМО РАН: ТАПИ рассматривается в Туркменистане как важный компонент экономического развития Транспорт 09:08
Перевалка нефтепродуктов ЗАО «ЛУКОЙЛ Азербайджан» превысила 158 тысяч тонн (Интервью) Бизнес 09:06
Не менее 14 человек госпитализированы из-за утечки газа в Индии Другие страны 08:49
Байден согласился стать кандидатом в президенты США США 08:33
Все новости