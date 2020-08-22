Число посетивших Азербайджан туристов из-за пандемии уменьшилось почти в 3 раза

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года в Азербайджан прибыло 618,3 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 152 стран, что в 2,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Trend.

Введение ограничительного режима на государственной границе между Азербайджанской Республикой и соседними странами в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также временных ограничений на передвижение в большинстве стран, привело к резкому снижению количества посетителей в апреле-июле этого года. Посещения были связаны в основном с не туристическими целями.

В январе-июле 2020 года 29,1% посетителей приехали в нашу страну из Российской Федерации, 26,1% из Грузии, 15,9% из Турции, 7,4% из Ирана, 2,1% из Украины, 2,0% из Индии, 1,9% - Саудовская Аравия, 1,3% из Объединенных Арабских Эмиратов, 1,2% из Пакистана и Казахстана, 1,1% из Кувейта и Туркменистана, 0,9% из Великобритании, 0,8% из Ирака, по 0,7% из Узбекистана и Беларуси, 0,6% из Израиля, 5,8% - граждане других стран, 0,1% - лица без гражданства. При этом 77,2% посетителей составили мужчины и 22,8% - женщины.

В январе-июле этого года количество прибывших уменьшилось: из Китая в 9,8 раз, из Южной Кореи - 9,2 раза, из Израиля - 6,5 раза, из Японии и Польши - 6,3 раза, из Венгрии - 5,9 раза, из Ирака - 5,4 раза, из Омана и Саудовской Аравии - в 5,3 раза, из Объединенных Арабских Эмиратов - в 5,2 раза, из Канады и США - в 4,9 раза, из Франции - в 4,8 раза, из Великобритании, Германии и Нидерландов - в 4,4 раза, Из Туркменистана - в 3,9 раза, из Катара - в 3,8 раза, из Италии - в 3,7 раза, из Казахстана - в 3,5 раза.

В целом количество прибывших из стран-членов ЕС снизилось в 4,8 раза до 17,5 тысячи, количество прибывших из стран Персидского залива уменьшилось в 3,6 раза до 83,3 тысячи, количество прибывших из стран СНГ уменьшилось в 3,0 раза до 218,0 тысячи.

68,6% иностранцев и лиц без гражданства прибыли в страну железнодорожным и автомобильным транспортом, 29,5% воздушным и 1,9% морем.