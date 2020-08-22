В Азербайджане завершена выдача единовременной выплаты в размере 190 манатов

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения завершило перечисление единовременных выплат в размере 190 манатов по 13 городам и районам (Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгаит, Евлах, Абшерон, Барда, Геранбой, Гекгель, Хачмаз, Сальян), где введен ужесточенный режим карантина.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, единовременные выплаты охватили безработных и потерявших доход в период режима карантина малообеспеченных лиц.

Средства были перечислены лицам, которые во время обращения для их получения в апреле - мае в графе фактическое место жительства указал вышеуказанные 13 городов и районов. Денежные средства переведены на банковские карты, выданные банками для получения гражданами единовременной выплаты в мае, о чем они будут официально уведомлены

В целом выплаты охватили 272 тысячи человек, для финансирования чего было направлено 52 миллиона манатов.

В период пандемии это четвертые по счету выплаты, ранее в апреле и мае ее получили 600 тысяч, а в июле по 16 городам и районам 283 тысячи человек.

Таким образом, в период COVID-19 общий объем средств, выделенных только на одно направление - по программе единовременных выплат, составил 333 миллиона манатов.

(Текст: Турал Гараджаев)