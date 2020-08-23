Внешний товарооборот Казахстана за полгода сократился на 7,4 %
По итогам первой половины 2020 года внешний товарооборот Казахстана составил 42,5 млрд. долларов США, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 20 августа заявил министр торговли и интеграции республики Бахыт Султанов на встрече с населением, передает Trend со сслкой на Kabar.
За отчетный период объем экспорта уменьшился на 9,1%, до 26 млрд. долларов, импорта — на 4,6%, до 16,5 млрд. долларов. Министр РК отметил, что снижение наблюдается на форе общего замедления торговли в мире.
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