Внешний товарооборот Казахстана за полгода сократился на 7,4 %

По итогам первой половины 2020 года внешний товарооборот Казахстана составил 42,5 млрд. долларов США, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 20 августа заявил министр торговли и интеграции республики Бахыт Султанов на встрече с населением, передает Trend со сслкой на Kabar.

За отчетный период объем экспорта уменьшился на 9,1%, до 26 млрд. долларов, импорта — на 4,6%, до 16,5 млрд. долларов. Министр РК отметил, что снижение наблюдается на форе общего замедления торговли в мире.