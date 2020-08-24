Агентство по развитию МСБ приглашает предпринимателей воспользоваться возможностями промышленных парков и кварталов Азербайджана

Экономика 24 августа 2020 14:06 (UTC+04:00)
Агентство по развитию МСБ приглашает предпринимателей воспользоваться возможностями промышленных парков и кварталов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) приглашает предпринимателей, в частности, субъектов малого и среднего бизнеса, воспользоваться выгодными условиями, созданными в Мингячевирском промышленном парке и Сабирабадском промышленном квартале, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Предприниматели Мингячевирского и Сабирабадского районов, а также потенциальные предприниматели, желающие заниматься бизнесом, используя современную инфраструктуру парка и квартала, могут построить здесь свой свое дело, или расширить существующую предпринимательскую деятельность.

В Мингячевирском промышленном парке, специализирующемся по легкой промышленности, предпринимателям предоставляются современная инфраструктура, налоговые и таможенные льготы, выгодные логистические возможности. Являющиеся резидентами промышленного парка предприниматели на 10 лет с даты регистрации освобождаются от налогов на прибыль, имущество и землю, а также от НДС на импортируемую технику, технологическое оборудование и сооружения.

Кроме того, резиденты промышленных парков на семь лет освобождаются от таможенных пошлин за импортированную технику, технологическое оборудование и установки.

В Сабирабадском промышленном квартале созданы благоприятные условия для того, чтобы субъекты малого бизнеса занимались предпринимательской деятельностью в производственной, перерабатывающей и других сферах экономики.

Здесь субъектам малого бизнеса предлагается вся современная инфраструктура.

Подробную информацию о всех промышленных парках и кварталах страны предприниматели могут получить на сайте www.smb.gov.az, а также на сайтах управляющих организаций парков и кварталов www.scip.az, www.aic.az , www.tamizshahar.az

Также предприниматели могут обращаться к региональным представителям Агентства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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Агентство по развитию МСБ приглашает предпринимателей воспользоваться возможностями промышленных парков и кварталов Азербайджана
Агентство по развитию МСБ приглашает предпринимателей воспользоваться возможностями промышленных парков и кварталов Азербайджана
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