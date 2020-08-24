В Азербайджане выведены конкурентоспособные в глобальном масштабе сорта хлопка - Институт охраны растений

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане созданы конкурентоспособные в глобальном масштабе сорта хлопка.

Об этом в понедельник сказал Trend директор Института охраны растений министерства сельского хозяйства Эльчин Халилов.

По его словам, быстрорастущие и отвечающие мировым стандартам качества сорта хлопка "Гянджа-110", "Гянджа114", "Гянджа-160", "Гянджа-182" и "Гянджа-183" отличаются высокой урожайностью.

"Качество и высокая урожайность этих сортов было признано Грецией. Эта страна признала, что эти азербайджанские сорта хлопка могут конкурировать с самыми высококачественными сортами хлопка в мире. Хотя местные сорта имею достаточно высокое качество, стоимость ввозимых в страну из-за рубежа сортов выше местных. Если килограмм семян местных сортов предлагается по цене 50 гяпик, то турецкие сорта продаются по цене шесть манатов за килограмм. Местные сорта растут быстрее турецких. При соблюдении агротехнических требований урожайность местных сортов составляет 55-60 центнеров с гектара. В настоящее время эти сорта используются в Саатлинском, Сабирабадском, Нефтчалинском и других районах", - отметил Эльчин Халилов.

Директор института подчеркнул, что среди этих сортов наиболее устойчивыми к внешним стрессовым факторам и урожайными считаются сорта "Гянджа-160", "Гянджа-182" и "Гянджа-183".

"Одним из главных преимуществ сорта "Гянджа-182" является то, что это самый быстрорастущий сорт хлопка в стране — вызревает за 115 дней. Сбор урожая хлопка начинается в конце августа и завершается в конце сентября - первой декаде октября. Это позволяет фермерам начать следующий посевной сезон, и в течение сезона получать большую прибыль. Однако нынешний урожай пяти сортов турецкого хлопка, выращиваемого в Азербайджане, приходится на ноябрь-декабрь. Среди этих сортов чаще используются "Каризма", "Беяз алтун", "Аденин", "Килеш". Хотя эти сорта также являются высокоурожайными, они обходятся фермерам дороже, а цены на хлопок-сырец в стране одинаковые - и местные, и турецкие сорта продаются под одной и той же цене", - подчеркнул Халилов.

По его словам, хотя из хлопка получают свыше 200 видов продукции, основным продуктом является очищенный от семян хлопок. Директор института отметил, что качество волокна хлопка сорта "Гянджа-182" полностью соответствует требованиям текстильной промышленности.

"Выход волокна их хлопка сырца крайне высок - 40 процентов. В Сальянском опорном пункте Агентства аграрных услуг урожайность этого сорта составил 58 центнеров с гектара. Теперь большинство фермеров в свих хозяйствах используют именно этот сорт", - сказал Эльчин Халилов.

Он добавил, что в целом новые сорта хлопчатника "Гянджа-182" и "Гянджа-183" устойчивы к стрессам внешней среды.

"Однако наиболее устойчивой к засухе среди этих сортов является "Гянджа-160". При двукратном поливе культуры за вегетационный период можно получить 45-50 центнеров урожая с гектара", - подытожил Эльчин Халилов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)