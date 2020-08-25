AZAL внес изменения в правила в связи с багажом

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня пассажиры, планирующие лететь спецрейсами в Стамбул, Берлин и Лондон, могут бесплатно сдать на стойке регистрации аэропорта еще одну единицу багажа весом не более 10 килограммов.

Об этом во вторник сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).

Было отмечено, что путешествующие эконом-классом смогут взять две единицы багажа весом до 23 и до 10 килограммов, бизнес-классом - две единицы багажа по 32 килограмма и одну до 10 килограммов, а члены VIP клуба - три единицы багажа по 32 килограмма, плюс до 10 килограммов ручной клади.

Это правило предусматривает сдачу ручной клади в багаж с тем, чтобы свести к минимуму плотность в салоне и обеспечить беспрепятственный доступ пассажиров к самолет. Отметим, что в качестве ручной клади можно взять мужской портфель, женскую сумку, портфель для ноутбука и детское питание.

(Текст: Турал Гараджаев)