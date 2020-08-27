Минэкономики Азербайджана выявило нарушения санитарно-гигиенических требований в 197 объектах

Экономика 27 августа 2020 10:33 (UTC+04:00)
Минэкономики Азербайджана выявило нарушения санитарно-гигиенических требований в 197 объектах

БАКУ /Trend/ - В ходе мониторингов, проведенных по контролю выполнения соответствующих требований в условиях пандемии, было выявлено нарушение антиэпидемического режима и санитарно-гигиенических требований в 197 объектах, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экономики Азербайджана.

Нарушения были выявлены в торговых объектах и точках общепита Гарадагского, Низаминского, Хазарского, Бинагадинского, Хатаинского, Насиминского, Сабаильского, Сабунчинского, Сураханского, Наримановского, Ясамальского районов Баку, Гянджи, Сумгайыта, Мингячевира, Абшеронского, Сальянского, Масаллинского, Джалилабадского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Геранбойского, Гёкгёльского районов. В целом мониторинги прошли в 2329 объектах.

В отношении налогоплательщиков, допустивших недочеты, были составлены протоколы в соответствии с Кодексом об административных проступках.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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