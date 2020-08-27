В США заявили, что пока не торопятся продолжать торговые переговоры с Японией

Экономика 27 августа 2020 04:42 (UTC+04:00)
В США заявили, что пока не торопятся продолжать торговые переговоры с Японией

США пока не торопятся переходить ко второй фазе переговоров с Японией, направленных на заключение двустороннего торгового соглашения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в интервью японской газете The Asahi, выдержки из которого были опубликованы в четверг.

"В надлежащее время мы перейдем ко второй фазе переговоров, однако сейчас важно преодолеть ситуацию с новым коронавирусом", - отметил он. Лайтхайзер также подчеркнул, что для США больший интерес представляют двусторонние торговые соглашения с другими государствами, нежели участие Вашингтона в многонациональных торговых сделках, таких как Транстихоокеанское партнерство (ТТП)

США и Япония в прошлом году начали торговые переговоры в новом формате при участии тогда занимавшего пост министра по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги, ныне возглавляющему МИД страны, и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера. По итогам первой фазы переговоров сообщалось, что Токио и Вашингтону в целом удалось достичь договоренности по торговому соглашению. В частности, отмечалось, что Япония согласилась понизить пошлины на американскую говядину и свинину, а США в свою очередь выразили готовность отложить введение пошлин в 2,5% на японские автомобили.

Президент США Дональд Трамп неоднократно публично выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, который достигает почти $57 млрд в год, и требовал от членов своей администрации выработать меры по исправлению ситуации. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле.

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