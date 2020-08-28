В Азербайджане стартовала гибридизация нового греческого сорта хлопка с местным сортом
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стартовала гибридизация нового греческого сорта хлопка с местным сортом.
Об этом сказал Trend директор Института защиты растений Эльчин Халилов.
По его словам, в настоящее время институт реализует греческий проект.
"Мы осуществили гибридизацию в рамках этого проекта. Для этого выделена территория в Тертере. В настоящее время в данном направлении ведутся соответствующие исследования. В рамках проекта используется хлопок греческих, турецких и азербайджанских сортов. Гибридизированные сорта хлопка в этом проекте являются греческими сортами американского происхождения. Однако, как показывают исследования, что местные сорта более высокого качества, чем греческие и турецкие", - отметил Халилов.
(Автор: Самир Али.)
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