БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стартовала гибридизация нового греческого сорта хлопка с местным сортом.

Об этом сказал Trend директор Института защиты растений Эльчин Халилов.

По его словам, в настоящее время институт реализует греческий проект.

"Мы осуществили гибридизацию в рамках этого проекта. Для этого выделена территория в Тертере. В настоящее время в данном направлении ведутся соответствующие исследования. В рамках проекта используется хлопок греческих, турецких и азербайджанских сортов. Гибридизированные сорта хлопка в этом проекте являются греческими сортами американского происхождения. Однако, как показывают исследования, что местные сорта более высокого качества, чем греческие и турецкие", - отметил Халилов.

(Автор: Самир Али.)