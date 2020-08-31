БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в сфере семеноводства, сообщили в понедельник Trend в министерстве сельского хозяйства Турции.

В структуре отметили, что в рамках двустороннего сотрудничества в обеих странах будут производиться и тестироваться различные сорта пшеницы и ячменя, красной чечевицы, гороха, подсолнечника: "Наряду с этим планируется производство семян, сертифицированных министерствами сельского хозяйства двух стран и сотрудничество по проведению сертификации в этой сфере".

В министерстве Турции также добавили, что сотрудничество двух стран в этой сфере послужит обоюдным интересам.

(Автор Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова.)