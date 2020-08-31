Увеличены расходы бюджета Госнефтефонда Азербайджана в 2020 году

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменений в Указ Президента Азербайджана "О бюджете государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2020 год" от 29 декабря 2019 года № 906.

Согласно указу, доходы бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2020 год снижены с 12 384 088,2 тысячи манатов до 7 832 893,4 тысячи манатов, а расходы увеличены с 11 589 910,3 тысячи до 12 439 910,3 тысячи манатов.