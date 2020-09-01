О правилах участия в программе финансирования за счет Фонда страхования от безработицы

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения доводит до сведения работодателей, что они могут принимать участие в программе финансирования за счет Фонда страхования от безработицы 50 процентов размера заработных плат и удержаний с зарплат работников, принятых ими на работу на основании направлений Агентства.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, к программе могут присоединиться работодатели, которые были активны в течение последнего года и не имели просроченных налоговых обязательств и других обязательных платежей на дату подачи заявки, а также не сократившие количество рабочих мест за этот период. Для этого более 20% от среднегодовой численности работников работодателя должны составлять люди с особыми потребностями в социальной защите. Среди обязательных условий также имеется предоставление работодателем соответствующей информации в банк вакансий, является ли он субъектом малого и среднего бизнеса, отсутствие обращения по объявлению его банкротом.

Вакансии по рабочим местам, подлежащих финансированию, должны быть введены в подсистему занятости не менее чем за три месяца.

Финансирование половины заработной платы работников, принимаемых на работу по трудовому договору, заключенному на срок не менее 2 лет, осуществляется на срок три, шесть, девять месяцев или один год.

Для участия в программе следует обратиться в Агентство по телефону (012) 596-37-59, а также на электронную почту: azar.nasirov@social.gov.az.

(Текст: Турал Гараджаев)