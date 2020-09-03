В Азербайджане за 8 месяцев 2020 г. в рамках соцобеспечения выплачено более 3,8 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за 8 месяцев 2020 года в рамках различных видов социального обеспечения было выплачено более 3,8 миллиарда манатов, что на 782,7 миллиона манатов (25,7%) больше по сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Государственным фондом социальной защиты с января по август были выплачены пенсии, пособия, стипендии и адресная социальная помощь почти 2,6 миллионам человек.

(Текст: Кямаля Сеидова.)