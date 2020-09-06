В Туркменистане потребовали прекращать поставки товаров, которые можно производить в стране

Экономика 6 сентября 2020 12:24 (UTC+04:00)
В Туркменистане потребовали прекращать поставки товаров, которые можно производить в стране

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Кабинета министров страны, передает Trend со ссылкой на Kabar.

В числе прочих о своей работе отчитались вице-премьеры по экономике и финансам Гадыргелди Мушшиков и по торговле Чары Гылыджов.

По словам Мушшикова, производство отечественной продукции за восемь месяцев текущего года выросло на 4,4% по сравнению с тем же периодом 2019 год.

Вице-премьеру было поручено ежедневно анализировать состояние экономики, контролировать создание электронной промышленности, выполнение госпрограмм по производству импортозамещающих товаров, а также разработать прогнозы социально-экономического развития страны на текущий и предстоящий годы.

Гылыджов, в свою очередь, сообщил о производстве импортозамещающей продукции и увеличении объемов выпуска экспортных товаров. Товарооборот, по данным вице-премьера, вырос на 17,3%, а план по производству продукции перевыполнен на 23,1%.

Заслушав отчет, Бердымухамедов заявил, что «поставки из-за рубежа той продукции, которую мы можем сами производить, следует прекращать».

По мнению президента, это позволит не только создавать новые, но и сохранить имеющиеся рабочие места для предпринимателей и граждан.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Показатели строительного сектора Туркменистана за восемь месяцев 2020 года
Показатели строительного сектора Туркменистана за восемь месяцев 2020 года
В Баку здания должны обладать сейсмостойкостью до 8-10 баллов — Институт НАНА
В Баку здания должны обладать сейсмостойкостью до 8-10 баллов — Институт НАНА
Инфраструктурные работы на грузинском участке ж/д Баку-Тбилиси-Карс ведутся в активном режиме
Инфраструктурные работы на грузинском участке ж/д Баку-Тбилиси-Карс ведутся в активном режиме
Loading Bars
Лента новостей
В Туркменистане потребовали прекращать поставки товаров, которые можно производить в стране Экономика 12:24
В Грузии выявлено 29 новых случаев коронавируса Грузия 12:18
В Азербайджане освобождены арестованный бывший депутат и его зять Общество 12:09
Оператор казахстанского Кашагана продолжает модернизацию водоочистных сооружений Энергетика 12:00
Ухудшение экономической обстановки в Армении вынуждает власти вести более наступательную внешнюю политику - российское издание Нагорно-карабахский конфликт 11:54
Армении не удастся спровоцировать Россию на какие-либо боевые действия против Азербайджана - российское издание Нагорно-карабахский конфликт 11:47
Более полумиллиона жителей Японии получили указание к эвакуации из-за тайфуна "Хайшэнь" Другие страны 11:06
В электронную кредитную платформу Азербайджана поступили тысячи заявок Финансы 11:00
Власти США фиксируют рост исходящей от других стран угрозы для космических систем ИКТ 10:45
Министр иностранных дел Швейцарии назвал Исфахан «жемчужиной Ближнего Востока» Общество 10:22
Китайский многоразовый орбитальный модуль успешно вернулся на Землю Другие страны 10:14
SOCAR о проекте поставки газа в высокогорные регионы Грузии Энергетика 10:00
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:56
Общественного вещателя Аджарии закрыли на профилактику коронавируса ИКТ 09:49
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 76 заболевших коронавирусом Казахстан 09:30
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Вануату Другие страны 08:52
Генпрокурор штата Нью-Йорк сформирует жюри присяжных в связи со смертью афроамериканца США 08:33
Швейцария призвала развивать ирано-швейцарские отношения Иран 08:08
The Daily Beast рассказал о возможности переезда в Грузию Грузия 08:05
НБКО Азербайджана заметно снизили темпы кредитования Финансы 08:00
Сократился экспорт азербайджанской продукции в Туркменистан Бизнес 08:00
Лесной пожар вызвал эвакуацию в Калифорнии США 07:49
В Японии более 100 тыс. человек получили рекомендации об эвакуации из-за тайфуна "Хайшэнь" Другие страны 07:21
В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4 Другие страны 07:00
UFC отменил два поединка на турнире в Лас-Вегасе из-за коронавируса у бойцов Спорт 06:38
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии Другие страны 06:01
В Техасе во время лодочного парада в поддержку Трампа затонули несколько катеров США 05:07
За время пандемии выявлено свыше 27 млн случаев заражения COVID-19 В мире 03:46
Экс-президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта отправился на лечение в ОАЭ Другие страны 03:17
В турецкой провинции Хатай горят леса Турция 02:46
Спецпредставитель США по Афганистану отправился в Катар США 02:13
КНР осудила поездку спикера чешского Сената на Тайвань В мире 01:43
Сборная Португалии разгромила команду Хорватии в матче Лиги наций Спорт 01:02
В Мали в ходе миссии по борьбе с терроризмом погибли два французских военнослужащих Другие страны 00:36
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом Россия 00:16
Внешнеторговый оборот Турции в июле превысил $30 млрд Турция 00:03
Узбекистан открыл торговый дом в Нью-Йорке Узбекистан 5 сентября 23:54
Производство легковых автомобилей в Иране выросло на 20 процентов Иран 5 сентября 23:43
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели 984 человека Турция 5 сентября 23:18
Грузия готовится к сезону гриппа, осложненному коронавирусом Грузия 5 сентября 23:13
В Instagram открылась официальная страница минобороны Азербайджана Общество 5 сентября 23:07
Обзор транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 5 сентября 23:00
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии закрытия АрМИ-2020 (ФОТО) Общество 5 сентября 22:40
Школьникам из семей вынужденных переселенцев подарили футбольные формы (ВИДЕО) Общество 5 сентября 22:06
Железная дорога «Казахстан - Туркменистан - Иран» способствует дальнейшему развитию международного сотрудничества Транспорт 5 сентября 22:00
Стала известна дата начала выбора специальностей в вузы в Азербайджане Общество 5 сентября 21:21
Наблюдение за парламентскими выборами в Грузии должно быть как можно более сильным и всеобъемлющим - посол Грузия 5 сентября 21:12
Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях "Кавказ-2020" - минобороны Политика 5 сентября 20:56
В Белграде произошла перестрелка Европа 5 сентября 20:40
Внешнеторговый оборот Ирана за 5 месяцев превысил $24 млрд Иран 5 сентября 20:25
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 5 сентября 20:23
Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы расширения военного сотрудничества Политика 5 сентября 20:13
Показатели строительного сектора Туркменистана за восемь месяцев 2020 года Строительство 5 сентября 20:00
В Astana International Exchange нацелены на участие в Программе приватизации госактивов Бизнес 5 сентября 20:00
Недельный обзор основных событий в сфере финансирования агросектора Азербайджана Бизнес 5 сентября 20:00
В Азербайджане состоялась встреча в видеоформате с председателями НПО Общество 5 сентября 19:41
Спецпосланник США отправится во Францию и страны Африки, чтобы обсудить ситуацию в Мали В мире 5 сентября 19:20
Криштиану Роналду пропустит матч Лиги наций с хорватами из-за укуса пчелы Спорт 5 сентября 18:58
Число жертв взрыва газа в мечети в Бангладеш возросло до 16 Другие страны 5 сентября 18:35
Министр обороны Азербайджана наблюдал за финальным этапом конкурса «Танковый биатлон» (ФОТО) Политика 5 сентября 18:21
Срок обязательного карантина в Грузии может быть сокращен до восьми дней Грузия 5 сентября 18:05
Валерий Гергиев хочет показать балет азербайджанского композитора в Санкт-Петербурге и Москве (ФОТО) Культура 5 сентября 18:00
Внешнеторговый оборот Ирана за 5 месяцев превысил $24 млрд Иран 5 сентября 18:00
MOL Group огласила чистую выручку от «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 5 сентября 18:00
Президент Ильхам Алиев поздравил бразильского коллегу Политика 5 сентября 17:45
Смягчение режима карантина в Азербайджане не означает, что мы можем расслабиться - депутат Общество 5 сентября 17:37
В Азербайджане рекомендуется вакцинировать от гриппа наиболее подверженных риску заражения коронавирусом Общество 5 сентября 17:25
Вспоминая Сиявуша Аслана: История одной любви и последнее желание Артиста (ФОТО) Культура 5 сентября 17:05
Туркменистан наращивает производство ковров Бизнес 5 сентября 17:00
Обзор событий финансового рынка Азербайджана за первую неделю сентября Финансы 5 сентября 17:00
В Азербайджане обнаружены древние кувшинные погребения (ФОТО) Общество 5 сентября 16:55
Студия "Mozalan" снимает фильм об Олимпийском призере Культура 5 сентября 16:54
В Азербайджане выявлен 161 новый случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 146 человек Общество 5 сентября 16:45
В небе над Украиной парил воздушный шар с лозунгом "Карабах — это Азербайджан!" Политика 5 сентября 16:39
Состоялась встреча в формате видеоконференции между спикерами парламентов Азербайджана и Пакистана (ФОТО) Политика 5 сентября 16:31
Президент Ильхам Алиев поздравил Главного исполнительного директора ПАО НК "Роснефть" Политика 5 сентября 16:17
Спикер Милли Меджлиса встретилась с абитуриентами, показавшими высокие результаты на вступительных экзаменах (ФОТО) Политика 5 сентября 16:16
Президент Ильхам Алиев наградил Игоря Сечина орденом "Достлуг" Политика 5 сентября 16:01
BMB Trade Group развивает сельскохозяйственный бизнес Узбекистана Бизнес 5 сентября 16:00
Грузия снизила объёмы импорта химпродуктов из Турции Бизнес 5 сентября 15:02
Завотделом Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев встретился с председателем партии REAL Политика 5 сентября 14:43
«Uz-Kor Gas Chemical» закупит насосно-компрессорные трубы Тендеры 5 сентября 14:40
Еще одна группа иранцев вернулась на родину из Азербайджана - посол Общество 5 сентября 14:39
В Иране за последние сутки коронавирусом заразились 1 894 человека Общество 5 сентября 14:33
Объем перевалки грузов через турецкий порт Коджаэли превысил 36 млн тонн Транспорт 5 сентября 14:30
«Узбекнефтегаз» закупит геологическое оборудование Тендеры 5 сентября 14:20
Аэропорт в Узбекистане закупит противообледенительную жидкость Тендеры 5 сентября 14:18
Растет экспорт азербайджанской продукции в Казахстан Бизнес 5 сентября 14:12
В США начали сдавать в аренду трейлеры Бейонсе и Леди Гаги Интересное 5 сентября 14:10
Завотделом Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев встретился с лидером новой партии Политика 5 сентября 14:05
ЕС привержен борьбе с изменением климата и поддержке Грузии в производстве зеленой энергии Бизнес 5 сентября 14:00
«Духовный мир туркмен» - новый труд Президента Туркменистана Туркменистан 5 сентября 13:59
Объемы перевалки грузов через турецкий порт Измир достигают пяти миллионов тонн Транспорт 5 сентября 13:48
Объем транспортировки LPG через порты Турции достиг двух миллионов тонн Транспорт 5 сентября 13:44
Объем перевалки грузов через турецкий порт Текирдаг превысил 9 млн тонн Транспорт 5 сентября 13:44
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла Общество 5 сентября 13:33
Депутат Арзу Нагиев провел онлайн-прием избирателей (ФОТО) Политика 5 сентября 13:22
Туркменистан нарастил производство в агропромышленном комплексе Бизнес 5 сентября 13:15
В основе внешней политики Азербайджана стоят национальные интересы — депутат Политика 5 сентября 13:14
NEFCO о текущем проекте в Грузии Энергетика 5 сентября 12:59
Все новости