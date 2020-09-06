В Туркменистане потребовали прекращать поставки товаров, которые можно производить в стране

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Кабинета министров страны, передает Trend со ссылкой на Kabar.

В числе прочих о своей работе отчитались вице-премьеры по экономике и финансам Гадыргелди Мушшиков и по торговле Чары Гылыджов.

По словам Мушшикова, производство отечественной продукции за восемь месяцев текущего года выросло на 4,4% по сравнению с тем же периодом 2019 год.

Вице-премьеру было поручено ежедневно анализировать состояние экономики, контролировать создание электронной промышленности, выполнение госпрограмм по производству импортозамещающих товаров, а также разработать прогнозы социально-экономического развития страны на текущий и предстоящий годы.

Гылыджов, в свою очередь, сообщил о производстве импортозамещающей продукции и увеличении объемов выпуска экспортных товаров. Товарооборот, по данным вице-премьера, вырос на 17,3%, а план по производству продукции перевыполнен на 23,1%.

Заслушав отчет, Бердымухамедов заявил, что «поставки из-за рубежа той продукции, которую мы можем сами производить, следует прекращать».

По мнению президента, это позволит не только создавать новые, но и сохранить имеющиеся рабочие места для предпринимателей и граждан.