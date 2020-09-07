AZAL обратился к отправляющимся в Турцию

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) обратилось к пассажирам, направляющимся в Турцию.

Как сообщили Trend в AZAL, согласно правилам въезда в Турцию, общегражданский паспорт граждан Азербайджана (включая детей) должен быть действителен не менее 180 дней со дня въезда в страну.

"Во время поездки в Стамбул частными рейсами мы рекомендуем еще раз проверить срок действия вашего паспорта", - отметили в AZAL.