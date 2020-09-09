Муса Гулиев: Число получателей адресной соцпомощи увеличилось на 10 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - В текущем году число получателей адресной социальной помощи в стране увеличилось на 10 тысяч человек.
Об этом сказал на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике председатель комитета Муса Гулиев, сообщает в среду Trend.
"Под руководством главы государства проводится успешная борьба с пандемией коронавируса. Для поддержки населения в период пандемии из госбюджета были выделены 600 миллионов манатов. Эта поддержка охватила 4,8 миллиона человек. 600 тысяч человек получили единовременные выплаты, открылось 90 тыс. общественных рабочих мест", - сказал он.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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