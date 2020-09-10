В Азербайджане меняется госпошлина на отчуждение легковых автомобилей
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем парламентском заседании по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждалась поправка в закон «О государственной таможенной пошлине» в первом чтении, сообщает в четверг Trend.
Согласно поправке, меняется порядок установления госпошлины на отчуждение автомобилей.
Согласно действующему закону, за государственную регистрацию в соответствующих органах исполнительной власти договоров об отчуждении на год легковых автомобилей физическими лицами сумма госпошлины утверждается соответствующим органом исполнительной власти. Госпошлина для автотранспортных средств составляла 10 манатов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)
Лента новостей
Создание Тюркской торговой палаты будет способствовать увеличению экспортного потенциала стран-членов Тюркского совета - Микаил Джаббаров
Основной задачей A-Level Education Group является формирование у студентов коммуникативной компетенции в среде носителей изучаемого ими иностранного языка
Эльмар Гасымов встретился с абитуриентами, набравшими самый высокий балл на вступительных экзаменах по I группе специальностей