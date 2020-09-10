В Азербайджане меняется госпошлина на отчуждение легковых автомобилей

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем парламентском заседании по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждалась поправка в закон «О государственной таможенной пошлине» в первом чтении, сообщает в четверг Trend.

Согласно поправке, меняется порядок установления госпошлины на отчуждение автомобилей.

Согласно действующему закону, за государственную регистрацию в соответствующих органах исполнительной власти договоров об отчуждении на год легковых автомобилей физическими лицами сумма госпошлины утверждается соответствующим органом исполнительной власти. Госпошлина для автотранспортных средств составляла 10 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)