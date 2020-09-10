Бакинское транспортное агентство объявило тендер на приобретение автобусов

БАКУ /Trend/ - Приобретенные в Турции 115 новых автобусов в ноябре будут доставлены в Баку, сказал в четверг Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, поставка автобусов в Баку уже началась: "Первые 10 автобусов уже доставлены в Баку, сейчас они тестируются. В последующие недели в Баку будут доставлены остальные партии автобусов. Процесс продолжится до октября, и в конце октября все 115 автобусов будут в Баку".

Агаев также добавил, что объявлен тендер на приобретение еще 300 автобусов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)