ЕП требует от Лондона изменить до конца сентября законопроект о внутренних рынках

Экономика 11 сентября 2020 22:38 (UTC+04:00)
ЕП требует от Лондона изменить до конца сентября законопроект о внутренних рынках

Великобритания должна изменить свой новый законопроект о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях выхода королевства из Евросоюза (Brexit), иначе Европейский парламент (ЕП) не одобрит какую-либо сделку о новых отношениях между Брюсселем и Лондоном. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в совместном заявлении координационной группы ЕП по Brexit и лидеров политических партий Европарламента, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Европарламент поддерживает главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье и заместителя председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, которые просят правительство Великобритании немедленно снять эти меры из законопроекта, самое позднее - к концу сентября, - отмечается в нем. - Если британские власти нарушат - или пригрозят нарушить - соглашение о выходе из ЕС посредством законопроекта о внутренних рынках Соединенного Королевства в его нынешней форме или любым другим способом, Европарламент ни при каких обстоятельствах не ратифицирует какое-либо соглашение между ЕС и Великобританией".

В нем говорится, что лидеры политических групп Европарламента и члены координационной группы ЕП по Brexit "глубоко обеспокоены и разочарованы тем, что правительство Великобритании опубликовало законопроект о внутреннем рынке, который явно представляет собой серьезное и неприемлемое нарушение международного права".

"Это нарушает соглашение о выходе из ЕС, которое было подписано и ратифицировано нынешним правительством и парламентом Великобритании менее года назад. Законопроект о внутреннем рынке серьезно подрывает доверие и авторитет, которые, как уже сказал Европарламент, являются "существенным элементом любых переговоров", тем самым ставя под угрозу текущие переговоры о будущих отношениях", - подчеркивают они.

В документе отмечается, что "соглашение о выходе из ЕС, включая протокол по Ирландии и Северной Ирландии, имеет юридически обязательную силу независимо от того, заключат ли ЕС и Великобритания какой-либо новый договор, регулирующий их будущие отношения". "И любой вопрос, касающийся осуществления его положений, должен решаться Объединенным комитетом и ни в коем случае не в одностороннем порядке какой-либо стороной соглашения", - подчеркивается в нем.

"Европарламент напоминает, что его согласие на любую сделку будет дано только после детального изучения правовых положений. Европарламент не согласится с тем, чтобы его демократический надзор был ограничен заключенной в последнюю минуту сделкой после конца октября", - заключили они.

Новый законопроект
Правительство Великобритании представило в среду законопроект о внутренних рынках, призванный регулировать торговые отношения между составными частями королевства с момента завершения переходного периода после выхода страны из состава Евросоюза (Brexit) 31 декабря 2020 года. В документе прямо говорится, что некоторые из его положений действительно "будут иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международным или национальным правом". Речь прежде всего идет об одном из основных пунктов сделки по Brexit - о закреплении статуса Северной Ирландии как субъекта, являющегося частью таможенного пространства королевства, но при этом сохраняющего доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС.

Новый билль уже вызвал протесты со стороны не только Евросоюза, но и Уэльса и Шотландии, где Лондон обвиняют в попытке централизации власти в государстве, и даже со стороны членов правящей Консервативной партии, которые предупреждают о тяжелых последствиях принятия этого законопроекта для репутации Великобритании на международной арене.

Ситуация обостряется тем, что проходящие в настоящий момент переговоры Брюсселя и Лондона о заключении соглашения о свободной торговле после Brexit фактически зашли в тупик.

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