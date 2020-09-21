В Лянкяране открывается региональный туристический офис
БАКУ /Trend/ - Организация по управлению дестинациями в Лянкяране (региональное управление туризма) откроется 22 сентября.
Как сообщили Trend в Государственном агентстве по туризму и Бюро по туризму Азербайджана, создаются организации по управлению дестинациями в качестве нового структурного подразделения для развития, продвижения и управления туризмом в регионах страны.
Организация по управлению дестинациями в Лянкяране - третья региональная туристическая структура после Губинской и Шекинской организаций по управлению дестинациями, открытых в 2019 году.
(Текст: Жаля Гасымова)
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