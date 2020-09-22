В этом году Азербайджан экспортировал хлопковое волокно на $76,6 млн
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2019 году было засеяно 100 112 гектаров хлопковых полей.
Об этом Trend сообщили в Минсельхозе. Согласно отчету, в прошлом году производство хлопка составило 295 279 тонн. В целом урожайность составила 29,5 центнеров на гектар.
Согласно отчету, посевная площадь хлопка в 2020 году составила 100 295 гектаров, что на 0,18% больше, чем в прошлом году.
В январе-августе 2020 года было экспортировано хлопковое волокно на сумму 76,6 миллиона долларов и хлопчатобумажная пряжа на сумму 11,3 миллиона долларов.
(Текст: Жаля Гасымова)
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