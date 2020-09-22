В Азербайджане будут оштрафованы владельцы ряда магазинов

БАКУ /Trend/ - В последнее время торговые объекты стали вывешивать таблички со словами «Приобретенный товар назад не возвращается», сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственную службу по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики.

Согласно закону «О защите прав потребителей», если потребитель в период действия гарантии обнаружит в товаре дефект, подделку, то может потребовать от продавца одно из нижеследующих:

- поменять на необходимый качественный товар;

- снизить цену продажи;

- устранить дефект товара за счет продавца или производителя или возместить расходы, понесенные потребителем или третьими лицами в связи с устранением дефектов;

- поменять товар на товар другой модели, марки типа, заменить его с условием пересчитать цену;

- расторгнуть договор и вернуть деньги.

Продавец обязан выполнить одно из вышеперечисленных требований потребителя.

Госслужба призывает владельцев магазинов соблюдать требования законодательства, не нарушать права потребителей. В случае выявления подобных случаев в их отношении будут осуществлены серьезные меры по привлечению к ответственности согласно законодательству - по ст. 444.2 Кодекса об административных проступках за нарушение правил обмена и возврата товаров предусмотрен штраф в размере от 600 до 900 манатов.

Отметим, что если необходимый качественный непродовольственный товар (за исключением товаров, обмен и возврат которых запрещен - золото и золотые украшения, предметы личной гигиены, детские игрушки, парфюмерия и косметика, мужские, женские и детские купальники, нижнее белье для новорожденных и детей дошкольного возраста и др.) не подошел потребителю по форме, размеру, цвету или он по другим причинам не может использоваться по назначению, то потребитель в течение 14 дней, не считая день покупки, вправе поменять его на другой. В этом случае товарный вид, пломба, ярлык должны быть сохранены, как это было при покупке, а также представить кассовый чек или другие документы, предоставленные при продаже. Если во время обмена подходящего товара нет, то потребитель вправе купить другой товар с условием пересчета цены, вернуть деньги за возвращенный товар или обменять его на другой при поступлении его в продажу.

(Текст: Кямаля Сеидова.)