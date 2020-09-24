Завершился капитальный ремонт сухогрузного судна «Расул Рза» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Завершился капитальный ремонт сухогрузного судна «Расул Рза», принадлежащего морскому транспортному флоту ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство», сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Следует отметить, что судно ходит во внешних водах.

Ремонт судна был осуществлен на судоремонтном строительном заводе «Зых». На заводе отремонтированы главные и вспомогательные двигатели корабля, а также механизмы (насосы). Наравне с этим, на судне произведена установка труб, электромонтаж, а также работы по автоматике и сварке корпуса.

Помимо этого, подводная и надводная часть судна были полностью очищены абразивным песком и окрашены. Жилые и служебные помещения отремонтированы по современным стандартам.

После завершения ремонта, судно успешно прошло тестирование и было отдано в распоряжение морякам.

Сухогрузное судно «Расул Рза» вновь привлечено к грузоперевозкам в водах вне Каспийского моря.

Следует отметить, что судно «Расул Рза» с 2016 года ходит во внешних водах под флагом Азербайджана. Судно длиной в 108,33 метра и шириной в 16,74 метра имеет грузоподъемность в 5 200 тонн.