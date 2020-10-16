Восстановление мировой экономики оказалось под вопросом

Восстановление мировой экономики от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса и связанными с ней ограничениями, оказалось под вопросом. Как заключили в Международном валютном фонде (МВФ), ситуация «представляется неравномерной и характеризуется значительной неопределенностью». Об этом говорится в коммюнике организации, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

«Кризис угрожает оставить такие глубокие шрамы на мировой экономике, как более слабый рост производительности, более тяжелое бремя задолженности, повышенная финансовая уязвимость, а также рост бедности и неравенства. Сохраняются и другие давние проблемы», — говорится в документе. В МВФ подчеркивают, что готовы помогать наиболее уязвимым странам и народам.