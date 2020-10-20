Чтобы ВС Армении продержались еще 10-15 дней, им должна быть оказана помощь в размере не менее $2-3 млрд - эксперт

БАКУ /Trend/ - На четвертый день нагорно-карабахской войны, которая началась 27 сентября, армией Азербайджана была уничтожена техника ВС Армении стоимостью равной ее годовому военному бюджету.

Об этом во вторник сказал Trend эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

По его словам, экономическая ситуация во время войны является одним из ключевых индикаторов победы, и рассматривая ситуацию в Армении с экономической точки зрения, в первую очередь, следует учитывать ее военный бюджет.

Амиров подчеркивает, что при утверждении госбюджета Армении на 2020 год на военные нужды было выделено 650 миллионов долларов.

"Однако военно-технические потери в войне, разразившейся 27 сентября, достигли такого уровня, что на четвертый день боев азербайджанской армией были уничтожены техника и вооружение Армении стоимостью в ее годовой военный бюджет. А теперь представьте, что динамика победы нашей армии продолжается полным ходом. Это означает, что Армения теряет годовой военный бюджет каждые 4-5 дней сражений. Сегодня 22-й день войны. Это означает, что средства, вложенные Арменией в армию за последние 5-6 лет, уже взлетели в воздух не без участия азербайджанской армии. Следует учесть, что в предыдущие годы военный бюджет Армении, как я уже говорил выше, не измерялся 600 миллионами долларов. Тогда они выделяли на эту сферу еще меньше средств. Это означает, что для предстоящего этапа их возможности уже иссякли", - отметил Амиров.

Экономист подчеркнул, что экономические возможности Армении для закупки нового вооружения сведены на нет, достаточно лишь упомянуть, что государственный долг этой страны в четыре раза превышает ее бюджет.

"Не думаю, что кто-то окажет Армении помощь, когда она находится в такой удручающей ситуации как с точки зрения экономики, так и военного дела. Да, есть определенные исключения, к примеру в настоящее время тайными путями Армении передается вооружение на безвозмездной основе. Но давайте проанализируем, поможет ли это. Для восполнения потерь армии Армении, чтобы ВС этой страны продержались еще 10-15 дней, им должна быть оказана помощь в размере не менее 2-3 миллиардов долларов. Однако в условиях нынешнего превосходства армии Азербайджана этого никто не сделает. Безусловно каждый понимает, что это не даст пользу. Следовательно, из этого следует констатировать, что Армения потеряла большую часть военного потенциала, на дополнительную закупку средств не хватает, и в нынешних условиях никто не окажет этой стране военную помощь в размере 2-3 миллиардов долларов", - добавил Эльданиз Амиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)