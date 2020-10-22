В Кельбаджаре богатые урановые рудники - геолог из Кельбаджара (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Кельбаджаре богатые урановые рудники, я был главным инженером в этих геологоразведочных работах.

Об этом в четверг сказал Trend 93-летний кельбаджарский аксакал Алиаслан Мамедов.

"В свое время это урановое месторождение было запломбировано. Я и сейчас помню место этих рудников. Президент Ильхам Алиев вернет нас в Кельбаджар, и мы увидим эти природные богатства", - сказал геолог.

(Текст: Кямаля Сеидова.)