Освобождение от оккупации приграничных с Ираном территорий Азербайджана способствует развитию двусторонних связей - министр

БАКУ /Trend/ - Освобождение от армянской оккупации приграничных с Ираном территорий Азербайджана, в частности соединяющего Азербайджан и Иран Худаферинского моста, придаст новый импульс всестороннему развитию отношений между двумя странами и регионом в целом.

Как передает в четверг Trend, об этом во время встречи с послом Ирана в Азербайджане Сейедом Аббасом Мусави сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Отметив, что Армения уже около 30 лет держит под оккупацией азербайджанские земли и регулярно совершает военные провокации против нашей страны, Сахиль Бабаев предоставил информацию об очередных армянских провокациях, которые начались 27 сентября. До сведения иранского посла было доведено, что армянскому террору, ракетным обстрелам подверглись даже находящиеся вдали от фронта азербайджанские населенные пункты, мирное население, в результате чего среди мирных жителей есть убитые и раненые, а гражданской инфраструктуре нанесен значительный ущерб.

Министр сообщил, что проводимые азербайджанской армией контрнаступательные операции являются праведной борьбой, основанной на международном праве и справедливости, и ведутся на признанных мировым сообществом территориях нашей страны.

Отмечая успехи вооруженных сил Азербайджана, Сахиль Бабаев подчеркнул, что еще в феврале 2016 года в рамках визита Президента Ильхама Алиева в Иран между правительствами Ирана и Азербайджана было подписано Соглашение о продолжении строительства, эксплуатации гидроузлов, ГЭС "Худаферин" и "Гыз галасы" на реке Аракс, сотрудничестве в области энергетики и использования водных ресурсов. Было отмечено, что освобождение Худаферинского моста и прилегающих территорий позволит этому соглашению сыграть исключительную роль в обеспечении региона водой и энергией.

В ходе встречи было отмечено, что исторические, культурные и религиозные связи между народами Азербайджана и Ирана составляют основу отношений между двумя странами. Встречи Президентов Азербайджана и Ирана, взаимные официальные визиты внесли важный вклад в развитие двусторонних отношений. Посол был проинформирован об успешных социальных реформах в Азербайджане, проводимой работе в борьбе с COVID-19, мерах экономической и социальной поддержки в период пандемии. Был отмечен опыт, накопленный в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного с министерством кооперации, труда и социального благосостояния Исламской Республики Иран.

Мусави сказал, что связи между Ираном и Азербайджаном, обладающие глубокими историческими корнями, постоянно расширяются, добавив, что его страна поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Он подчеркнул, что не пожалеет сил для развития сотрудничества в сфере труда, занятости и социальной защиты.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)