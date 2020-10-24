Запасы месторождений Кельбаджара будут заново изучены и оценены

БАКУ /Trend/ - Кельбаджарский район один из регионов, богатых наземными и подземными природными ресурсами, сообщает в субботу Trend.

Во время геологоразведочных работ, проведенных с 50-х годов прошлого века, здесь было обнаружено много месторождений полезных ископаемых, запасы которых были подсчитаны и приняты на государственный и территориальный баланс.

До 1993 года запасы полезных ископаемых по подтвержденным месторождениям в Кельбаджарском районе составляли - 130 тонн золота, 190,33 тонны серебра, 45,82 тонн теллура, 248,89 тонн селена, 939 тонн ртути, 10 927 тысяч кубометров известняка, 1 312 тысяч кубометров глины, 2 540 тысяч кубометров песка-щебня, 5 189,6 тонн цветного камня, ежедневная потребность минеральной воды в 3093 кубометров, 12 428 тысяч кубометров строительного камня, 1 901 тысяча кубометров отделочного камня и 4 473 тысячи кубометров цементного сырья, сказал начальник Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Али Алиев.

"Получить очную информацию о реальном состоянии здешних месторождений полезных ископаемых после оккупации района не удалось. Но по полученным аэрокосмическим снимкам можно сказать, что армянские оккупанты нещадно эксплуатировали их", - отметил Алиев.

Он также добавил, что после освобождения от оккупации запасы месторождений Кельбаджарского района будут вновь изучены и оценены.

(Текст: Кямаля Сеидова.)