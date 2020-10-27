Освобожденные от оккупации территории Азербайджана принесут миллиарды долларов экономике страны - Вюсал Гасымлы

БАКУ /Trend/ - Освобожденные от оккупации территории Азербайджана принесут миллиарды долларов США экономике страны.

Об этом сказал директор Центра анализа Экономических Реформ и Коммуникаций Вюсал Гасымлы, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что на оккупированных территориях 155 наименований рудных запасов, 6 золоторудных месторождений, многочисленные запасы полиметаллов, запасы минеральных вод и др.

Директор Центра подчеркнул, что по предварительным подсчетам, запасы золота на оккупированных территориях составляют 132,4 тонны, и по сегодняшним ценам их стоимость составляет 8 млрд долларов США: «Кроме того, другие рудные запасы будут развивать металлургию и горно-рудную промышленность страны, что принесет миллиарды долларов дохода. Будет положительное влияние и на аграрную сферу. Будут использованы 240 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и 140 тысяч гектаров земель, которые не могут использоваться в связи с тем, что располагаются рядом с оккупированными территориями. Откроются большие возможности для развития туристического сектора, в том числе, развития креативной индустрии, начиная от музыки до ковроткачества».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)