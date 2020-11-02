Агентство по развитию МСБ Азербайджана объявляет конкурс для предпринимателей и менеджеров

БАКУ /Trend/ - Германо-азербайджанская совместная программа по повышению квалификации менеджеров бизнес сообщества Азербайджана продолжается в онлайн-формате в связи с пандемией (COVID-19), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Являясь координатором программы по Азербайджану, Агентство объявляет конкурс для предпринимателей и менеджеров, желающих участвовать в виртуальном курсе повышения квалификации по экономической кооперации, который будет проведен в 2021 году.

На курсе, который будет организован на английском языке, профессиональными инструкторами сферы менеджмента для участников будут организованы тренинги, виртуальный обмен опытом с германскими компаниями и деловые встречи по навыкам практического управления.

Успешно завершившим курс будет вручен международный сертификат.

Участие в программе бесплатное.

Предприниматели и менеджеры, желающие участвовать в виртуальном курсе по повышению квалификации, должны до 22 ноября 2020 года в электронном порядке представить в Агентство соответствующие документы.

Участники курса будут выбираться посредством онлайн-конкурса специалистами Германского общества международного сотрудничества (GİZ).

Информацию о программе и необходимых документах для участия в курсе можно получить на сайте Агентства www.smb.gov.az и https://bit.ly/389xFlo

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)