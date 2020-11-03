В Азербайджане осуществлены соцвыплаты в объеме 4,784 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев 2020 г. осуществлены социальные выплаты в объеме 4,784 миллиарда манатов, что на 890,9 миллиона манатов (22,9%) больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.

С января по октябрь Госфонд выплатил пенсии, пособия, стипендии, адресную социальную помощь 2,610 миллионам человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)