Министерство экономики Азербайджана окажет помощь жителям ряда населенных пунктов

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в особый карантинный режим на административных территориях Шеки, Лянкярана, Гахского, Загатальского, Билясуварского, Джалилабадского, Масаллинского, Исмаиллинского, Губинского, Хачмазского районов.

Как передает в пятницу Trend, согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров, Министерство экономики осуществит соответствующие выплаты по заработным платам наемных работников в этих городах и районах, а также частным (микро) предпринимателям будет оказана единовременная финансовая поддержка.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана настоятельно рекомендует жителям вышеуказанных городов и районов оставаться дома, соблюдать правила режима карантина.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)