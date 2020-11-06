Финподдержка частных предпринимателей в Азербайджане охватит более 13 тыс. налогоплательщиков

БАКУ /Trend/ - Предпринимателя, работающим в районах и городах в условиях строгого карантинного режима, будет повторно оказана финансовая поддержка.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственной налоговой службе при министерстве экономики, согласно распоряжению Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года о снижении негативного воздействия пандемии коронавируса (COVID-19) на национальную экономику и субъекты предпринимательства, а также плану действий, утвержденному Кабинетом министров в связи с исполнением настоящего распоряжения, продолжается выплата определенной части заработной платы сотрудников, работающих на территориях, затронутых пандемией, и оказание финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям.

В связи с обострением эпидемиологической ситуации в ряде городов и районов страны вновь введен особый карантинный режим. Ужесточение карантинного режима на административных территориях Шеки, Лянкярана, Гахского, Загатальского, Билясуварского, Джалилабадского, Масаллинского, Исмаиллинского, Губинского и Хачмазского районов привели к повторному ограничению деятельности субъектов предпринимательства.

В целях снижения потерь субъектов предпринимательства в сложившейся ситуации, улучшения их финансового положения и сохранения рабочих мест, принято решение о продолжении оказания финансовой поддержки субъектам предпринимательства, действующим в вышеуказанных городах и районах. Так, в этих городах и районах будут осуществлены выплаты для сохранения части заработной платы наемных работников, а также частным (микро) предпринимателям будет оказана единовременная финансовая поддержка.

Финансовая поддержка субъектов предпринимательства в 10 городах и районах, где применен ужесточенный режим карантина, по выплате части заработной платы охватит до 9 300 работников 1 900 налогоплательщиков, а единовременная поддержка будет оказана свыше 13 000 частным (микро) предпринимателям.

Налогоплательщикам не нужно обращаться за финансовой поддержкой, выплаты будут производиться тем налогоплательщикам, которые ранее получали финансовую поддержку в этих областях. Финансовая поддержка будет оказана налогоплательщикам, которые существенно не сократили количество сотрудников за последние четыре месяца. В ходе осуществления выплат по части заработной платы также будут учитываться взносы налогоплательщиков по социальному страхованию.

В Госслужбе добавили, что по состоянию на 26 октября 2020 года, для выплаты части заработной платы сотрудников на банковские счета налогоплательщиков перечислено 204,6 миллиона манатов , а в рамках финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям - 77 миллионов манатов. Программами финансовой поддержки, которые были реализованы в два этапа, было охвачено 130 000 налогоплательщиков, таким образом поддержка была оказана более 344 000 граждан.

(Текст: Турал Гараджаев)