С открытием наземного транспортного коридора в Нахчыван пассажироперевозки могут увеличиться втрое– Госслужба Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С открытием наземного транспортного коридора в Нахчыван пассажироперевозки могут увеличиться втрое.

Об этом в четверг сказала Trend пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Азербайджана Нурида Аллахъярова.

Она отметила, что раньше до Нахчывана можно было добраться через Иран, через проверки на четырех таможнях, что в целом занимало 12 часов: "В 2019 году таможенные проверки по времени были сокращены вдвое, поэтому были введены и дневные рейсы, и дорога стала занимать уже восемь часов. С открытием наземного транспортного коридора время пути сократится еще больше".

По словам пресс-секретаря госслужбы, реализация ночных автобусных рейсов в Нахчыван началась в 2007 году на основании меморандума, подписанного минтрансом Азербайджана и министерством дорог и градостроительства Ирана: "До пандемии каждый день в Нахчыван отправлялись три автобуса, в некоторые дни их число увеличивалось до 5. При этом, согласно условиям меморандума, половина компаний-перевозчиков должна была быть иранской».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)