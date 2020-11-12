Запущена онлайн-платформа для предпринимателей Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Запущена единая онлайн-платформа Центров развития малого и среднего бизнеса (МСБ) - www.kobim.az , сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Сайт будет информировать объекты МСБ о поддержке и услугах, необходимых для повышения их умений и знаний.

На сайте предоставлена информация о Центрах развития МСБ в различных городах и районах страны, о тренингах, консультациях и других услугах для предпринимателей, а также профессиональных инструкторах-экспертах.

На сайте также размещена информация о бесплатных тренингах, организуемых в Центрах развития МСБ в Баку, Сумгайыте, Хачмазе и Евлахе.

В ближайшие дни на сайте для объектов МСБ будет создана возможность для онлайн-тренингов, размещены видеоматериалы тренингов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)