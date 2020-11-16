Моноэтническая Армения - подготовка к социальному взрыву

БАКУ /Trend/ - После выхода из Союза ССР Армения не достигла полной политической и экономической независимости. Из-за того, что в её политических и экономических институтах сохранилась экстрактивная среда управления, неравенство доходов населения Армении стало более ощутимым, народ остался в стороне от получаемой государством прибыли. Происходящие политические беспорядки, популизм, территориальные претензии в первые годы независимости нанесли серьезный удар не только по экономической независимости, но и по социальному положению населения Армении.

Об этом говорится в комментарии Центра экономических реформ и коммуникаций, сообщает в понедельник Trend.

То, что этнический национализм являлся главной целью национальной политики, привело к негативному влиянию экономической зависимости на социальное благосостояние и препятствовало инклюзивному развитию экономики. Анализируя подготовленный в 2019 году доклад USAID «Диагностика инклюзивной ситуации в Армении», можно увидеть, что основными препятствиями для инклюзивного роста страны являются закрытые границы с восточными и западными соседями, ограниченные торговые связи с южным соседом и отсутствие доступа к международным морским путям, а также сужение возможностей и вариантов расширения внутриэкономических связей под влиянием перечисленных факторов. Также, следуя отчету, доминирующие проблемы остаются нерешенными из-за неблагоприятной географической и геополитической ситуации:

1. Инфраструктурные проблемы, возникающие из-за ландшафта территории.

2. Микроэкономические риски, связанные с ростом торговых затрат, задержками экспорта и ограниченными географическими факторами, препятствующими осуществлению экспорта в другие страны.

Помимо этих факторов, для экономики Армении существуют и другие серьезные риски, решение которых не представляется возможным в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Основная проблема, отраженная в отчете USAID, заключается в армяно-азербайджанском конфликте и наличии закрытых границ, что является еще одним серьезным сигналом для Армении. Международные эксперты подчеркивали, что любые реформы, предпринятые армянским правительством, будут способны охватывать краткосрочный период.

Данная статья охватывает такие вопросы, как позиция расистских тенденций в инклюзивном развитии Армении, влияние экономики на социальную среду и перспективы инклюзивного развития.

Расслоение в «моноэтническом государстве» и капитализм стейкхолдеров

Всемирный экономический форум в качестве международной платформы ежегодно обсуждает вопросы касательно текущих мировых экономических вызовов, социальных проблем, конфликтов между народами и защиты окружающей среды. Хотя основная тема 2020 года не охватывает экономические проблемы, применяемый подход может нанести ущерб экономическому развитию Армении в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Итак, на платформе, организованной Всемирным экономическим форумом под лозунгом «Переход от акционерного капитализма к капитализму стейкхолдеров», обсуждались такие вопросы, как защита мультикультурных ценностей, расширение масштабов распределения национального дохода, расслоение в ряде стран и т.д. Суть Капитализма стейкхолдеров заключается в распределении доходов не среди одного или несколько лиц, а среди различных слоев общества. К сожалению, Армения не может объединиться вокруг данной идеи. Международные статистические данные также подтверждают преобладание в стране тенденций расизма и шовинизма. Новая стратегия национальной безопасности Армении, основанная на расизме и шовинизме, также является очевидным доказательством того, что страна будет отклоняться от ценностей мультикультурализма в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Тот факт, что в современное время 98,1 процентов населения Армении составляют только лишь лица армянской национальности, считается подходом, присущим прошлой идеологии. В стране, расположенной в западном коридоре Южного Кавказа, сложно встретить представителей других народов и национальностей, включая людей другой религиозной принадлежности. В стране, где в малых количествах живут курды-езиды (1,2 процента) и русские (0,4 процентов), сокращается число и этих нацменьшинств. Помимо этого, психологические и моральные удары, наносимые с периода обретения независимости и по сей день по свободному движению и деятельности лиц другой национальной или религиозной принадлежности, привели к тому, что Армения находится среди лидеров «агрессивных» стран мира. Геноцид в Ходжалы, совершенный 26 февраля 1992 года, демонстрирует нетерпимость националистического движения, действующего в стране, к лицам другой национальной и религиозной принадлежности. «Ходжалинский геноцид», освещаемый в наше время мировыми СМИ посредством кадров, подтверждает факт нарушения прав других наций и народов со стороны ряда националистических партий и негосударственных организаций Армении и предоставляет правильную оценку, данную мононациональной стране.

Как было отмечено выше, суть и философия капитализма стейкхолдеров далека от армянского общества. Политика расизма и шовинизма ставит под вопрос безопасность лиц другой национальной или религиозной принадлежности в обществе. С социальной точки зрения это показывает, что Армения не играет для других наций роль подушки безопасности, а с экономической стороны не является благоприятной. Здесь трудно увидеть всемирно известных компаний-резидентов в составе местной и промышленной палат. Продажа собственности иностранных инвесторов армянским инвесторам, работающим в оффшорных зонах, делает вопрос гражданских прав и свобод в этой стране актуальным. Нарушения прав и свобод иностранных государственных компаний, давно осуществляющих деятельность в стране, отражают политику расизма и шовинизма, которую Армения проводит не только против простых граждан, но и против экономических агентов. В платежном балансе мы можем наблюдать изъятие финансовой собственности иностранными предпринимателями. Таким образом, даже политизированные статистические показатели доказывают, что рост репатриации инвестиционных доходов будет продолжаться.

Социальная напряженность и спад инклюзивности

Бессмысленно говорить о развитии социальной политики и инклюзивной экономики в Армении, где преобладает теневая экономика. В исследованиях Международного валютного фонда отмечается, что теневая экономика является препятствием для развития страны как с теоретической, так и с практической точек зрения, и развитие в таких условиях не представляется возможным. А с политической и правовой стороны, теневая экономика существует в странах, где не применяются демократические принципы, нарушаются права человека и права собственности и широко распространены экстрактивные институты.

Следуя теме, социальное и инклюзивное развитие присутствует только в тех странах, где есть законные экономические субъекты и где процедуры бухгалтерского учета, декларирования и регистрации по различным секторам экономики прозрачны, подотчетны и открыты.

Источник: Всемирный банк

Масштабы теневой экономики в Армении, которая переживает социальную напряженность, видны из отчета Всемирного банка «Теневая экономика в странах мира». Наряду с домашними хозяйствами, деятельность крупных монополистических компаний в неконкурентной среде еще больше увеличивает масштабы теневой экономики. Даже согласно отчету о платежном балансе Центрального банка Армении, объем денежных переводов, поступающих в страну, настолько велик, что учет подавляющего большинства является неопределенным. Поток денег в Армению осуществляется в трех направлениях: денежные переводы, иностранные инвестиции и денежная помощь из различных фондов. Согласно отчету Всемирного банка по странам региона, среди стран СНГ Армения является одним из крупнейших получателей денежных переводов за счет трудовых мигрантов. По подсчетам этого отчета в 2015-2016 годах доля денежных перевод в ВВП была на уровне 20 процентов. Естественно, принимая во внимание, что эти расчеты основаны на официальном учете, большая часть денег, перечисленных домашним хозяйствам, служит для обеспечения устойчивости социальной жизни, а не для создания добавленной стоимости в стране. Вдобавок, тот факт, что денежные переводы осуществляются мигрантами, указывает на высокий уровень безработицы и бедности в стране.

Источник: Статистический комитет Армении и Всемирный банк (2020)

Если посмотреть на разницу между уровнями бедности и безработицы, становится ясно, что теоретически доля бедности высока как среди безработных, так и среди занятого населения. В частности, рост бедности, наблюдаемый в течение первых шести месяцев 2020 года, свидетельствует о снижении доходов трудоспособного населения. В обновленных в 2020 году документах Всемирного банка уровень населения Армении с заработком до 5,5 долларов в день в 2018 году составлял 42,5 процента. Кроме того, если мы посмотрим на составную часть прогноза Всемирного банка на 2019 год, мы сможем наблюдать, что Армения вошла в период пандемии COVID-19 2020 года, находясь в сложной ситуации. Так, по расчетам соответствующего экономического института, дневной доход 100 тысяч человек в Армении (1 процент) оценивается в 1,9 доллара США, доход 280 тысяч человек (9 процентов) - 3,2 доллара США, а 1,5 миллиона человек (35 процентов) - 5,4 долларов.

В соответствии с Индексом инклюзивного развития 2018, по доле закрытой экономики в ВВП Армения занимает 45-е место среди 78 развивающихся стран, что на уровне некоторых стран африканского континента. Согласно данному индексу, по индикаторам производительности труда, ВВП на душу населения, доходов домохозяйств, накопления доходов и богатства, занятости и ожиданий здорового образа жизни, а также доли государственного долга в ВВП Армения в рейтинге соседствует с бедными африканскими странами (Зимбабве, Чад, Мали, Уганда). Как логическое продолжение вышеотмеченных различных показателей экономики, по индексу Джини (по чистой прибыли и чистому накоплению) Армения также утвердилась на нижних позициях. Являясь одним из основных показателей инклюзивности, данный индекс рассчитывает равное или неравное распределение полученных доходов среди населения. Основываясь на международную методологию, по оценке в интервале 0-100 стран, располагающиеся между пунктами 30-50, являются относительно рискованными, а выше 50 – очень рискованными. В отчете «Индекс инклюзивного развития-2018» Армения входит в группу со стабильным риском, однако, как было отмечено ранее, это достигнуто не путем распределения дохода внутри страны, а за счет денежных переводов, которые поступают от мигрантов. Помимо этого, не сложно предположить, что в Армении, где по недавней статистике доход 42 процентов населения составлял 5,5 долларов США в день, ситуация еще больше усугубилась в период пандемии COVID-19.

Подытоживая, следует отметить, что инклюзивное развитие Армении по всем параметрам можно оценить, как отрицательное. Отсутствие благоприятных условий для представителей других наций и религий, неправильное распределение доходов, получаемых от полезных ископаемых, среди населения, одинаковый темп безработицы и бедности в течение последних лет являются основными факторами, препятствующими развитию. В Армении не наблюдается никакой этап инклюзивной политики, конечной целью которой является формирование человеческого капитала и комплексные реформы по подготовке профессиональных и высококвалифицированных кадров.

Мобилизация более 210 тысяч человек для привлечения их к войне в Карабахе, начавшуюся 27 сентября 2020 года, и проигрыш в этой войне, анонсировали следующий хаос в Армении.

(Редактор: Наталья Кочнева)