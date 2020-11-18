Допущена ошибка в связи с ассоциированием ЗАО "AzerGold" с госкомпанией "Азергызыл" - пресс-секретарь ЗАО

БАКУ /Trend/ - Сегодня в некоторых местных СМИ прошла информация о создании совместного консорциума между ЗАО "AzerGold" и иностранной компанией и планах проведения разведки на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, пресс-секретарь ЗАО "AzerGold" Ариз Тарвердиев написал на своей странице в Facebook, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана «О разведке и разработке ряда месторождений золота в Азербайджанской Республике» от 5 февраля 1996 года, между бывшей госкомпанией "Азергызыл" и US RV Investment Group Sevrvices LLS 20 августа 1997 года было подписано соглашение о разведке, разработке и распределении доли добычи на перспективных месторождениях золота Зод (Союдлу), Гызылбулаг в Кельбаджарском и Вежнали в Зангиланском районах.

"Вероятно, что допущена ошибка, связанная с ассоциированием ЗАО "AzerGold" с ликвидированной госкомпанией "Азергызыл". Следует отметить, что в Общество пока не поступало обращений по поводу разработки этих месторождений", - пишет Тарвердиев.