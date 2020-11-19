Освобожденные от оккупации земли Азербайджана обладают большим потенциалом для развития аграрного сектора - академия наук

БАКУ /Trend/ - Освобожденные от оккупации территории Азербайджана обладают большим потенциалом для развития аграрного сектора.

Об этом в четверг сказал Trend директор Института почвоведения и агрохимии Академии наук страны Аловсат Гулиев.

"В Лачыне и Кельбаджаре много лугов, и это создаст возможность для развития мясо-молочной отрасли. А Физули, Джабраил, Зангилан и Агдам - самые плодородные территории для растениеводства", - сказал он.

Директор института отметил, что специалисты министерства сельского хозяйства должны провести здесь исследования: "Эти земли обладают большими возможностями для развития аграрного сектора. До оккупации самые плодородные земли были вокруг Агдама и Физули. Здесь были благоприятные условия для хлопководства".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)