Агдам - широкие перспективы для развития торговли, сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Освобождение Агдамского района от оккупации способствует осуществлению новых экономических инициатив, сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникации.

Территория района обладает большим потенциалом для создания животноводческих и растениеводческих фермерских хозяйств и агропарков, промышленных районов, а также для развития медицинского и спортивного туризма. С открытием пунктов оптовой и розничной торговли здесь можно обеспечить широкую занятость населения.

Помимо этого, район имеет прошлый опыт производства строительных материалов, и этот сектор может вновь возродиться.

В Агдамском районе развиты тяжелая, пищевая и легкая промышленность, а также сельское хозяйство. Территория района включает 1700 гектаров лесистых зон и 91,3 гектара земель, пригодных для ведения сельского хозяйства. В отрасли растениеводства первое место занимало производство овощей – 103 тонны, затем зерновых и зернобобовых - 53 тонны (в том числе пшеницы - 45 тонн) и сахарной свеклы - 20 тонн (по статистике на 2018 год). Также к выращиваемой здесь продукции растениеводства относятся хлопок, виноград, фрукты и ягоды, семена подсолнечника, картофель и бахчевые культуры. Здесь развито производство мяса, молока, яиц и молочных продуктов.

В Агдаме до оккупации производилось станковое оборудование, аэрокосмические аппараты, средства связи и прочее. В районе функционировали предприятия по ремонту тракторов и автомобилей, асфальтный, консервный, хлопковый, винный, зерноперерабатывающий заводы, механизированные хлебные заводы, предприятия по производству масла и сыра, шелковичных коконов, ковроткацкая фабрика. Также насчитывалось 39 строительных организаций, 29 сельскохозяйственных предприятий, 27 промышленных предприятий, 13 колхозов и 12 совхозов и 4 обслуживающие их организации. В частности, на заводе станкового оборудования в Агдаме, который отправлял свою продукцию в 125 городов бывшего СССР, работали 950 человек.

В районе имелись два железнодорожных вокзала и аэропорт, станции технического обслуживания автомобилей, комбинат бытовых услуг, станции электрификации и механизации сельского хозяйства. А зерновой комбинат, расположенный в районе, производил 80 тысяч тонн продукции в год.

Касательно других социально-экономических показателей можно отметить, что объем производства промышленной продукции в 2018 году составил 12,6 миллиона манатов (в действующих ценах на соответствующий год). Согласно статистике, в сфере услуг торговли и общественного питания удельный вес оборота розничной торговли составлял 43,3 миллиона манатов, или 0,12 процента в общем обороте страны.

(Текст: Кямаля Сеидова)