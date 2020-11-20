В Азербайджане утверждены поправки в закон "О государственной пошлине"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении поправок в закон Азербайджана "О государственной пошлине".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно поправкам, размер государственной пошлины за государственную регистрацию автомобилей в соответствующем органе исполнительной власти на основании договоров об отчуждении этих автомобилей физическими лицами и протокола об итогах аукциона утверждается соответствующим органом исполнительной власти.

В этом случае дарение близким родственникам (супруги, дети, родители, усыновляющие и усыновленные, дедушки, бабушки, внуки и внучки, родные и сводные братья и сестры) является исключением.

(Редактор: Наталья Кочнева)