Выпадение осадков благоприятствует озимым посевам - минсельхоз Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Осадки, выпадающие в последние дни, благоприятны для озимых посевов.

Об этом в понедельник сказал Trend заместитель завотделом растениеводства министерства сельского хозяйства Азербайджана Рафаил Махмудов.

"Сейчас в Азербайджане осуществляются посевы озимых на более чем 1 млн гектаров. Дождливая погода благоприятствует осенним посевам. Уже посажена озимая пшеница на территории около 600 гектаров. Дожди обильно оросили эти участки, что создает предпосылки для получения обильного урожая", - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)