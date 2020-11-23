Выпадение осадков благоприятствует озимым посевам - минсельхоз Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Осадки, выпадающие в последние дни, благоприятны для озимых посевов.
Об этом в понедельник сказал Trend заместитель завотделом растениеводства министерства сельского хозяйства Азербайджана Рафаил Махмудов.
"Сейчас в Азербайджане осуществляются посевы озимых на более чем 1 млн гектаров. Дождливая погода благоприятствует осенним посевам. Уже посажена озимая пшеница на территории около 600 гектаров. Дожди обильно оросили эти участки, что создает предпосылки для получения обильного урожая", - сказал он.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
За 10 месяцев в Узбекистане создано около 1400 предприятий и организаций с участием иностранного капитала
Нобелевский лауреат перевел средства для 3-летней Хадиджи, потерявшей обоих родителей в результате ракетного удара армянских ВС по Гяндже
Цифровизация услуг будет способствовать большему развитию страхового рынка - Ассоциация страховщиков Азербайджана
Агдам: до и после – факты армянского вандализма! Посмотрите, какой был прекрасный город, и что от него осталось (ФОТО)
Если бы 27 лет назад мир проявил по отношению к азербайджанскому населению чуть больше понимания, то и не произошло бы столько бед за эти годы - кандидат искусствоведения
Я был шокирован, увидев город-призрак - всемирно известный фотограф показал разрушенный армянскими вандалами Агдам (ФОТО)
Нагорный Карабах и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджана - Путин
Переговоры с Россией по функционированию Мониторингового центра по Карабаху продолжаются - Ибрагим Калын
Представители дипкорпуса в Азербайджане воочию увидели последствия вандализма армян в городе Физули (ФОТО/ВИДЕО)
Подготовлено повторное обращение Омбудсмена в Красный Крест и ООН по поводу пленных азербайджанских солдат